USKUMATU GALERII | Need iidsed fotod meenutavad aegu, mil talvel oli Eesti lumekattes 

Nii uskumatult kui see ka ei kõla, siis oli aegu, mil Eesti talved sisaldasid ka lume. Et need ei jääks ainult vanemate inimeste uskumatuteks meenutusteks, siis otsisime Õhtulehe arhiivist välja ammused pildid, mis tõestavad – jah, lumi oli ammustel aegadel Eestis täitsa tuttav talvekülaline.