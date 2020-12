ÕIguskantsleri nõunik: noored peaks saama psühhiaatrile ka söömis- ja sõltuvushäiretega 

Praegu pääsevad noored psühhiaatrile ainult vanema nõusolekul. Õhtuleht kirjutas eile, et koalitsioonierakonnad plaavivad psühhiaatrilise abi seadust muuta nii, et edaspidi saaksid alla 18aastased psühhiaatrile vanema loata, kuid seda vaid kindlate murede korral. Missuguste, loe SIIT . Psühhiaatrilise abi seaduse muutmise initsiatiiv tuli õiguskantsler Ülle Madiselt.

Aru leiab, et psühhiaatrilise abi osutamisel võiks aluseks võtta samasuguse korra, nagu rakendatakse noorte abistamisel muudes meditsiinivaldkondades. See tähendab, et vanemate nõusolekut ei nõuta, kui noore abivajadus on meditsiiniliselt põhjendatud ja ta on arsti hinnangul nõusoleku andmiseks ise piisavalt vastutustundlik.