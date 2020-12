Seisukoht | Riigikogulased – ikkagi inimesed 

Riigikogus viibides tekkis ajarändaja tunne – justkui oleksime tagasi kevades, kui me kõik esmakordselt kaugtöö valude ja probleemidega silmitsi seisime. Teised töökollektiivid on sellega nüüdseks ära harjunud, tegelikult ka komisjonide istungid parlamendis kulgevad tõrgeteta, aga kui on vaja esimest korda saali ja ekraanidele ära mahutada 101 ego, lähebki keeruliseks. Või nagu jõuluvana Henn Põlluaasale beebimonitori kinkides ütles: nüüd saab aru, kui saadik jonnib.

Riigikogu liikmetel oli aia taha läinud esimese vasika tõttu tegelikult õigustatud küsimus, et kuidas peaks kaugistung turvaliselt ja sujuvalt toimima, kui kaalul on riiklikult üliolulised teemad. Keegi ei julgenud öelda, et seepärast esimeseks istungiks selline üksmeelsete hääletustega variant valitigi, et probleemidest aimu saada.