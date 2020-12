Kiik: plaanime vaktsineerimisega alustada 27. detsembril seal, kus on suurim koroonaoht 

"Praeguse seisuga on Eestisse jõudmas vaktsiinid juba sel aastal. Töö käib selles suunas, et alustada vaktsineerimist 27. detsembril, kuid see kõik sõltub Euroopa ravimiameti müügiloast," rääkis Kiik. "Eesti riigis on enne jõule selleks võimekus olemas."

Ta lisas, et Eesti on selleks kuupäevaks valmis. "Haiglad on teinud selleks pikalt ettevalmistusi ja nimekirjad on tehtud. Tõenäoliselt esimesed kogused ei ole nii suured, et neid oleks võimalik ka teistele riskirühmadele jagada. Alustada tuleb haiglatest, kus nakkusoht on kõige suurem, seejärel liigume edasi hooldekodudesse."