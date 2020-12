Kultuuriministeerium | Tädi Maali telepilt ei kao üleöö 

Meelis Kompus, kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja: Ärme tõtta sündmustest ette. Kinnitan, et kultuuriminister otsib aktiivselt koos teiste valitsuse liikmetega lahendust, et telepildist ei jääks ilma ei tädi Maali ega ka mitte Juuli. Samuti on kultuuriministeerium olnud tihedas suhtluses Eesti Rahvusringhäälingu juhatusega. Selge on see, et paralleeledastus ühel hetkel lõpeb, kuid kõik on ühel meelel selles, et sellele peab eelnema täpne teavitustöö ning üleöö niisugune pööre juhtuda ei saa.