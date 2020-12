GALERII | SERBIA ÄÄRMUSLASED JA JÕULUVANA: riigikogu saalis tehti ajalugu!

Helmel oli ka olulisem küsimus, pärast seda, kui Valdo Randpere oli vahepeal tõrkuva videokaamera tööle saanud: „Kuidas on tagatud see, et kui me näiteks arutame mõnda Eesti Vabariigi püsimise seisukohast väga keskset küsimust, eksistentsiaalset küsimust, et siis need inimesed, kes on hääletamas ja osalemas kaugistungi moel, et nende kõrval ei seisa mõni roheline mehike, mõne puhul ka näiteks Rootsi luure esindaja, ja ei sunni teda hääletama nii, nagu nemad seda soovivad?“