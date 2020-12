Euroopa Liit plaanib vaktsineerimisega alustada 27. detsembril 

„Liidumaad alustavad vaktsineerimist uue koroonaviiruse Sars-CoV-2 vastu 27. detsembril,“ teatas Berliini linnavalitsus pärast tervishoiuminister Jens Spahni ja Saksamaa 16 liidumaa tervishoiuametnike konverentsi. Spahn väljendas varem pettumust osaliselt Saksamaal väljatöötatud vaktsiini senise kasutusloa puudumise üle – eriti kuna Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid on selle juba kasutusele võtnud. Euroopa Liidu liikmena peab Saksamaa ootama kuni Euroopa Ravimiamet vaktsiini heaks kiidab. Eeldatavasti juhtub see 21. detsembril. Kogu Liit tervikuna võib Pfizer-BioNTech vaktsiinile lõpliku heakskiidu anda 23. detsembril. Eesti sotsiaalminister Tanel Kiik sõnas neljapäeval toimunud valitsuse pressikonverentsil, et ka Eesti on valmis 27. detsembril kaitsesüstidega peale hakkama. Tingimusel, et vaktsiinil on selleks päevaks Euroopa Ravimiameti müügiluba olemas. Eeldatavasti ka on.