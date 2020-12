Linnaametniku ähvardaja peab riigile maksma 400 eurot 

Tänavu 22. novembril ähvardas too joobnud inimene Võru linnavalitsuse spetsialisti tapmise ja tervisekahjustuse tekitamisega, karjudes mitmel korral patrullpolitseinike juuresolekul last riietavale linnavalitsuse spetsialistile, et tema vabanemisel võib midagi juhtuda, tehes seejuures korduvalt käega enda kaela piirkonnas kõri läbilõikamist imiteerivaid liigutusi. Kannatanu tundis neid sõnu kuuldes hirmu ja tajus reaalset ohtu oma elule. Asjas alustati kriminaaluurimist. Tänaseks on Lõuna ringkonnaprokuratuur kriminaalmenetluse lõpetanud ja kohustas linnaametnikku ähvardanud inimest maksma riigituludesse 400 eurot.