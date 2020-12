Klassiruumi õhku lasknud nooruk saadeti kohtu alla 

Plahvatus, mis sisuliselt hävitas Tallinnas Lilleküla gümnaasiumis ühe klassiruumi sisustuse, leidis aset tänavu 10. juulil. Lööklaine oli niivõrd võimas, et klassiruumi aknad lendasid sodiks. Kohale tuli päästeamet ja politsei. Selgus, et tegemist oli kahe lapse kätetööga , mis võttis ootamatu tagajärje- noorukid olid noorukid valmistanud areosoolipudelitest lõhkeseadeldise, mis seni avaldamata asjaolude tõttu klassiruumis plahvatas. Detsembris pidi üks noorukitest ka kohtupinki astuma. Süüdistus on esitatud plahvatuse tekitamist käsitlevas paragrahvis. Plahvatuse tekitamise eest, kui sellega on põhjustatud oht inimese elule, tervisele või varale, võib karistada rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. Sama teo eest, kui on kasutatud lõhkeseadeldist või lõhkematerjali, - võib karistada viie- kuni kümneaastase vangistusega..„Tuginedes spetsialistide arvamustele, plaanib prokurör teha kohtule ettepaneku karistamise asemel suunata alaealine teenusele, kus spetsialistid aitavad välja selgitada nooruki riskikäitumise põhjuseid ja tegelevad tema käitumise mõjutamisega positiivses suunas, et ennetada edasisi õigusrikkumisi,“ ütleb prokurör Annika Vanatoa. Kohtuasi on kinniste uste taga. Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplase sõnul jätkub menetlus jaanuaris.