10 AASTAT ARAABIA KEVADEST: lootuste algus, ent vaeva ja viletsuse aastakümme 

Inspektor soovis loomulikult Mohammadilt kingitust, nii nagu on sealmail kohane lugupeetud ülemusest inimesele iseendastmõistetetavalt anda. 26-aastane Mohammad polnud ka Kuult kukkunud ning seisis oma õiguste eest. Kaks politseinikku jooksid kohale ja surusid noormehe vastu maad, rahvahulk vaatas seda kõike pealt ja õhus lendlesid mitmesugused arvamused.

Õhtupoolikul läks Mohammad taas raekotta, et seda õnnetut luba saada ja politseinike kohta avaldus kirjutada. Paraku kupatati noormees sealt otsekohe välja: „Kes sa sihuke oled?” Pärast kõike seda, nagu öeldakse, jooksis tal juhe kokku: ostis kanistri bensiini ja klõpsas välgumihkliga…

Möödakäijad said küll tulele piiri panna, ent noormees suri pärast kolme nädalat haiglas suurtes piinades. Võib tuua erisustega paralleele Greta Thunbergiga, kes kliima pärast trotsis kooli (tean, tean - kõik võrdlused on meelevaldsed ja lihtsustavad!). Küünik väidaks, et erinevalt Gretast ei jõudnud ta Time’i esikaanele aasta isikuks, selleks sai 2010 Facebook’i juht Mark Zuckerberg ja järgmisel juba anonüümne demonstrant ja protestija. Noormees polnud mingi tülinorija, vaid pigem nohik, kes tahtis teenida pruudi lunaraha ja nelja õde-venda aidata. Muidugi, aeg oli hiline, aastalõpp ikkagi ja politseiriik Tuneesia oli osanud luua endast sõjaväe-ja julgeolekujuhiga, ent edumeelse diktatuuri, mida valitses tol ajal juba kolmandat aastakümmet Zine Abidine Ben Ali.

Mohammadi ema ja õed hoiavad käes nooruki pilti. Foto: Reuters/Scanpix

Mohammadi tegu Sidi Bouzidis, selle vastukaja ja tähendust terves maailmas on raske ülehinnata. Terve Araabia süttis põlema, mille paistel diktaatorid, hirmuvalitsejad ning relvade toel võimule saanud tõmbasid sabad jalgade vahele. 4.jaanuaril 2011 suri Mohammad ja kümme päeva hiljem laskis Ben Ali (1936-2019) oma noorukese naise Leila Trabelsiga (sünd 1956) eralennukil Tuneesiast Saudi-Araabiasse jalga, pärast massilisi rahutusi ja sõjaväe vennastumist rahvaga, kes pistsid neile jasmiine püssidesse.

Tantsiti ja pidutseti. Terve maailm ootas, naaberriikidest rääkimata, et lõpuks ometi. Ent rõõmustada oli vara. Ehkki järgnes ahelreaktsioon: revolutsioonid ja vastuhakud kandusid järjepanu Liibüasse, siis tuli rahvas tänavatele Egiptuses ja Süürias, Jeemenis ja Jordaanias ning Bahreinis, väiksemal määral pea kõigis paarikümnes piirkonna riigis. Veebruaris langes Egiptuses Hosni Mubaraki valitsus, Liibüas lõi kõikuma neli aastakümmet valitsenud poolhullu ekstsentrik Muammar Kaddafi režiim, kes välismaale reisis oma telgi ja kaamelipiimaga, sest kartis kallalekippumist oma elule. Tema päästsid rahva meelepaha käest ära neidudest ihukaitsjad, aga seda ka kuni augustini 2011. Süürias vermiti Araabia kevade ühine loosung: „Rahvas nõuab, et kord kukuks!” Isegi suletumast suletumas Saudi-Araabias, kus moraalipolitsei enne laskumist kontrollib, et lennukis oleks kõik paljude eeskirjade kohaselt sünnis, ka seal toimusid meeleavaldused ja autodafee. Oodati suuri muudatusi, kes rõõmuga, kes ängistusega. Ja kokkuvõte?

See on lühidalt öeldes kurb, sest spontaansed väljaastumsed ei saavutaanud kusagil n-ö kriitilist massi, et oleksid kaasa toonud paranemise avalikus elus. Ikka vastupidi. Pendel kaldus hiljem reaktsioonina teisale.