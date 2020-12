Taani läheb homsest lukku 

Suured ostukeskused sulgevad uksed juba neljapäeval, ülejäänud poed, mis just toidukaupade müümiseks pole mõeldud, panevad uksed kinni alates jõulu esimesest pühast ehk 25. detsembrist.

Taani võimud kardavad, et järgmised paar kuud saavad riigi tervisesüsteemile koroonapandeemia senisest kõige rängemad olema. Fredriksen põhjendas otsust sellega, et nende haiglad on praegu ülekoormuse lävel. Möödunud ööpäeval ületas Taani järjekordse kurva rekordi, registreerides riigis ligi 3700 uut koroonaviirusega nakatunut.