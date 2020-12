Juhtkiri | Vaktsiin süstib majandusse optimismi 

Samas ongi keskpanga üks rolle anda ühiskonnale positiivseid signaale, mis tähendab, et tegelik töö kriisist väljumisel on veel ees. Suured lootused on vaktsineerimisel, mis on ka Eesti Panga prognoosi üheks aluseks – kui esimesel poolaastal olukord leeveneb tänu vaktsiinile ja kevadisele teise laine vaibumisele, siis on põhjust optimismiks. Kuna aga majandus ei ela üksnes õhust ja armastusest, on riigi poolt tarvis ka rahalisi toetusmeetmeid kriisist enim räsitud majandusharude turgutamiseks.