Igor Gräzin | Kingsepateaduste doktor paljajalu 

Meil on alust eeldada, et ülikoolides töötavad, õpetavad ja neid juhivad üldiselt haritud inimesed. Aga see ei tee asju paremaks: Eesti kõrghariduse ajasid hukka paar-kolm magistrit, seitse doktorit/professorit ja üks täieline akadeemik.

Kümme aastat tagasi lõpetati Eestis tasuline kõrgharidus, mille säilitamist ja arendamist oli soovitanud OECD, ja tulemuseks oli kõrgkoolide rahanälg. Professorid teenivad praegu vähem kui kooliõpetajad ja vähem kui enamik oskustöölisi, kes on kahtlemata oma palka väärt, aga professor enda oma ei ole.