Hillary Clinton tundis Trumpi vastu häält andes kahjurõõmu 

Misasi on valijameeste kogu? Taas tasub meenutada, et teatud mõttes ei toimu Ameerikas presidendi otsevalimisi. Nende omapärases süsteemis koguneb pärast novembrikuist valimispäeva igas osariigis hääli andma valijameeste kogu, mis koosneb osariigis võitnud partei liikmetest. Valijameestelt eeldatakse võitjapartei kandidaadi eelistamist. Ehkki ajaloos on olnud ka nn truudusetuid valijamehi, kes oma osariigi rahva enamuse tahte vastu lähevad, siis Joe Bidenil seda muret polnud. Tema võit oli tõtt-öelda ka piisavalt suur, nii et paar „truudusetut“ poleks seda ringi pöörata saanudki: 306–232. Võiduks vajab kandidaat vähemalt 270 valijamehe häält. Valijamehi võetakse igast osariigist selle elanike arvu alusel. Mõni osariik on teistest suuremat tähtsusega ning otsustab suurema kaaluga kui mõni hiigelosariik selle, kes presidendiks saab. Näiteks 2000. aastal sai otsustavaks 16 valijamehega Florida osariik (suurim arv valijamehi on suurima rahvaarvuga Californias), kuna teistel osariikidel õnnestus oma hääled kahe kandidaadi vahel niivõrd tasavägiselt ära jagada.

Hoolimata sellest, et ta oli ise kogu liige, teatas Clinton kohe selle järel Twitteris, et tema soosib valijameeste süsteemi tühistamist ehk otsevalimisi. Temaga on sama meelt paljud ameeriklased, kuid mitte kõik. Üks põhjus, miks ameeriklased oma riigipea poolt otse hääletada ei saa, tuleneb ka sellest, et ühele nende kahest põhierakonnast poleks see kuigi kasulik. Vabariiklaste partei on viimase 30 aasta jooksul rahva enamuse poolehoiu võitnud vaid ühel korral (2004, Bush vs. Kerry).