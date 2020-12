MINISTRID KONTROLLI ALLA: kas kavandatav tegutsemispiirang viib meid tagasi poliitbroilerite ajastusse? 

Sel nädalal saatis justiitsministeerium kooskõlastusringile seadusemuudatuse, millega plaanitakse kehtestada eksministritele aastane tegevuspiirang oma valdkonna ettevõtete või sihtasutuste tipus. Ministeeriumist viidatakse, et plaan tugineb korruptsioonivastase võrgustiku GRECO soovitustele. „Eesmärk on ennetada võimalikku huvide konflikti teket,“ selgitab justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Kertu Laadoga. „Rahvusvaheliselt ulatuvad taolised piirangud poolest aastast kuni 18 kuuni ning 12 kuud ehk aasta on küllaltki tavapärane praktika.“