Venemaa välisminister: Navalnõi mürgitamise üksikasju on naljakas lugeda 

Lavrov teatas kolmapäeval Horvaatia visiidile järgnenud pressikonverentsil ajakirjanikele, et Kreml on harjunud, et USA ja teised lääneriigid teatavad meedias järjekordsetest Venemaa vastu käivates süüdistustest. „Olgu selleks häkkerid või Navalnõi kahe- või lausa kolmekordne mürgitamine,“ sõnas Lavrov.

CNN ja uurimisrühm Bellingcat avaldasid esmaspäeval eksklusiivse uurimistöö, milles leiti tõendeid selle kohta, et Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus (FSB) oli moodustanud närvimürkidega tegeleva eriüksuse, mis jälgis Navalnõid juba aastaid enne mürgitamisjuhtumit.