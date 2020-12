ÕL VIDEO | PÜRAMIIDSKEEMI „ÕNN“ SAABUS EESTISSE: maksa 2500 eurot ja saad rikkaks nagu võluväel

„Eestis levib uus püramiidihõnguga müügiskeem…“ kirjutati sel suvel Eesti meedias. Selle all peeti silmas võrkturundusettevõtet Crowd1. See lubab suuri hüvesid, seda juhib justkui hinnatud Rootsi tegevjuht, kelle väitel on neil üle kolme miljoni liikme.