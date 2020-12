VIDEO | Peruu narkoreidil osalesid jõuluvanaks ja päkapikuks maskeerunud politseinikud  

Politseinikud, kes kandsid jõuluhõnguliste kostüümide all ka kuulivesti, saabusid kahtlusaluse maja ette tavalise kaubikuga. Maskeeritud mehed hüppasid kohale jõudes kiirelt sõidukist välja ja jooksid hoonesse. Jõuluvanaks riietunud politseinik murdis suure vasaraga ukse maha ja koos päkapikuga surusid nad kahtlusaluse põrandale ja panid tema käed raudu. Majast leiti marihuaanat sisaldav kott ja ka tulirelv.

BBC teatel on Peruu politsei juba mõnda aega haarangute ajal kostüüme kasutanud. Võimude sõnul on maskeeringud osutunud tõhusaks vahendiks. Jõulutegelaste kõrval on politseinikud riietunud ka näiteks kodututeks ja kojameesteks.