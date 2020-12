ÕIGE JA VALE MURE?! Uus plaan: ilma vanema loata pääsevad psühhiaatri jutule vaid kindlate probleemidega lapsed 

Sotsiaalkomisjoni juht Tõnis Mölder astus esmaspäeval riigikogu kõnepulti ja andis sisse pikisilmi oodatud psühhiaatrilise abi seaduse muutmise eelnõu. Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koostatud seaduseelnõust tuleb välja, et vanema loata pääseb psühhiaatrile vaid mõjuval põhjusel. Siis, kui vanem on lapse suhtes toime pannud kuriteo või on laps jäänud vanemliku hooleta. Mõjuva põhjuse alla loetakse ka „muu isiku elu või tervist ähvardav oht“, kuid mida see tähendab, ei selgu ka eelnõu seletuskirjast.