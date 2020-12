Esteetilise ilukliiniku kinkekaart – tabu või väärtuslik pühadekingitus kõige kallimale? 

Ilukirurgia on populaarne nii rahvusvaheliste staaride kui ka eestlaste hulgas. Mõni ilukirurgiline protseduur võib anda sinu kallile inimesele uue hingamise, mis omakorda kingib soovitud enesekindluse ja ununenud armastuse iseenda vastu. Kuigi plastikakirurgia kinkekaart jõulukingina võib tunduda esmapilgul ehmatav idee, siis Ameerika Ühendriikides läbiviidud küsitluse kohaselt sooviks 27% protsenti naistest saada plastilise kirurgia protseduuri kingituseks ja 32% tõdes, et on ideele avatud. Ka meesterahvad ei olnud ideele vastu: 20% küsitletud meestest ütleb, et sooviksid saada ilukirurgia protseduuri kingitusena, 26% olid ideele avatud. Uuringu kohaselt on kõige populaarsemad operatsioonid, mis kingitusena lunastatud, rasvaimu (17%), kõhuplastika (11%), näo-kaela pingutusoperatsioon (11%), ilusüstid (11%).*

Ehkki sellise kingi tegemise kavatsus võib olla hea ja olete sellest lähedasega varem rääkinud, võib saaja tunda ennast kinki nähes hoopis solvatuna ja arvata, et tema välimus on ebapiisav. Seetõttu on oluline, et see on olnud jututeemaks ka varem ning võimalusel oled kogunud infot, mille põhjal kindlalt otsustada kinkekaardi kasuks. Kui sinu lähedane on ilukirurgia vastu huvi korduvalt tundnud, on tõenäoline, et ta on huvitatud vähemalt esialgsest konsultatsioonist. Ilma konsultatsioonita ei saa luua kirurgiga sidet ja patsient ei tea täpsemaid kirurgilisi võimalusi.