„KLATŠIMINUTID – AASTALÕPU ERI“ vol. 8 | Augustikuu - teletibi abiellus Eesti rikkaima mehega, kellele sai saatuslikuks tiivaripsutamine ja mis juhtus kullakaevurite Nau ja Sibulaga? 

“Ma ei pannud ülikonda. Ülikond on mingis mõttes meeste raudrüü, selline kaitsevorm. Ülikonnas keskealine mees võib suust välja ajada uskumatuid asju ning inimesed usuvad ja kuulavad, suu ammuli. Ma otsustasin teha end haavatavaks, mõnitatavaks, naeruväärseks. Selliseks, millistena naisi tihti nähakse,” selgitas Pärnits oma Facebooki lehel.

Pärnits osutas, et Eesti seaduste järgi võib seksuaalsuhetesse astuda juba 14aastasega, isegi kui teine pool on 60aastane. “See soosib Eestis pedofiilia vohamist. Põhilised rünnakud naiste ja laste vastu toimuvad nende endi perekonnas. Tegu on tulitava tabuteemaga ning mul on ükskõik, kui ebamugavat tunnet sellest kuulmine ühiskonnas tekitada võib,” tõdes ta.

“Ehk oskavad Isamaa, Reformierakonna, Keskerakonna ja sotside fraktsioon seletada, miks meie ühiskonnas endiselt eksisteerivad seadusaugud, mis eiravad laste vastu suunatud seksuaalvägivalda,” pöördus auhinnasaaja parteide poole. Pärnits pakkus põhjusena selle, et seadusi teevad mehed. “Seadusaugud tunduvad seal olevat lihtsalt seetõttu, et mehed ei suuda probleemi täiest ulatusest aru saada,” ütles ta, lisades, et pahatihti peidab nii-öelda traditsiooniline perekonnamudel endas vägivallapesa.

“Praegu on seis selline, et traditsiooniline perekond on lapsele kõige ohtlikum koht ning seadused soosivad jätkuvalt vägistamiskultuuri. Võib eeldada, et pedofiiliaprobleem on Eesti Vabariigis šokeerivalt suur. See pomm on veel avalikult plahvatamata ja sellest saab meie riigi üks suurimaid avalikke häbiplekke. Seda põhjusel, et kõik aimasid, mis tegelikult toimub, aga keegi ei julgenud nii koledale probleemile vastu astuda. Räägin siinkohal poliitikutest, kellel on alati olnud võim süveneda ja seadusi muuta, kuid on need seni tegemata jätnud,” tulistas Pärnits.

