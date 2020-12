Vabaduse väljakul aastavahetusel ilutulestikku ei tule  

Samas kutsuvad Tallinna linnavalitsus ja Eesti Loomakaitse Selts oma ühispöördumises linlasi loobuma eraviisilistest ilutulestike tegemisest ja osa saama pigem linna korraldatavatest ohututest saluutidest.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tõdes, et tänavu toimuvad linnaosades mitmeid väiksemaid ilutulestikke, mida saavad linlased minna nautima kas jalgsi või on saluut nähtav lausa koduaknast. „Tänavu traditsioonilist Vabaduse väljaku aastavahetuse kontserti ega ilutulestikku Harju mäel tänavu ei toimu, küll aga korraldatakse ilutulestik Reidi teel. Rahva seas hästi omaks võetud Reidi teel on piisavalt ruumi, et järgida 2+2 reeglit ja hoida distantsi,“ sõnas Kõlvart.

Aastavahetusel toimuvad igas linnaosas – välja arvatud Kristiines ja Nõmmel, asumikesksed ilutulestikud, mida saab ohutult ja turvaliselt nautida. Haaberstis korraldatakse ilutulestik Õismäe tiigi ääres, Lasnamäel Lindakivi ja Tondiloo pargis, Põhja-Tallinnas Stroomi rannas, Pirital Teletornist ja Mustamäel.

„Siinkohal kutsume koos Eesti Loomakaitse Seltsiga üles kõiki linlasi mitte paugutama ja loobuma ilutulestike korraldamisest omal käel koduhoovis, sest nii seatakse ohtu oma sõbrad-lähedased ja häiritakse ka lemmikloomi,“ märkis linnapea. „Sellest ajendatuna on ka Tallinna linnavalitsus ja Eesti Loomakaitse Selts seljad kokku pannud ning kutsume tallinlasi loobuma eraviisilisest ilutulestiku tegemisest. Paraku on ilutulestike tegemine ja paugutamine korter- või eramajade hoovis murekohaks iga aastal ja terve detsembrikuu vältel. Seda tehakse eelneva hoiatuseta ja erinevates kohtades linnas, kus see võib kujutada ohtu nii inimestele kui ka loomadele. Seepärast toimuvad tänavu ilutulestikud linnaosades, usaldades nende korraldamise spetsialistidele ja ennetades seega ilutulestiku tegemisega kaasnevaid ohte.“

Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Geit Karurahu möönis, et loomade jaoks on ilutulestik arusaamatu ja hirmu tekitav nähtus. „Nende reaktsioon hirmu tekitajale võib olla erinev. Mõni loom reageerib sellele põgenemisega, teine jälle tardub või hakkab paaniliselt värisema,“ sõnas Karurahu. „Lemmikloomad võivad paanikahoos ennast vigastada või sattuda ohtlikku olukorda. Niisamuti võivad linnas elavad linnud sattuda paanikasse ja lennata elektriliinidesse või nii kiiresti ja kaugele, et kulutavad oma energiavarud ja hukkuvad.“