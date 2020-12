SEADUSEMUUDATUS: Ungari parlament keelas samasoolistel paaridel võimaluse lapsendamiseks 

Peaminister Viktor Orban on pärast võimuletulekut [2010. aastal] teinud Ungari põhiseaduses põhjalikke muudatusi. Teisipäeval heaks kiidetud muudatusettepanekus määratletakse perekond järgmiselt: „[Perekond] põhineb abielul ja vanema-lapse suhtel. Ema on naine ja isa mees“. Ehkki samasooliste paaride abielu oli niikuinii keelatud, tähendab seadusemuudatus seda, et neil puudub nüüd võimalus ka laste adopteerimiseks. Varem oli see võimalik, kui üks osapool esitas taotluse üksikisikuna.