Leedus purunes kaks kurba koroonarekordit, Lätis esmakordselt üle tuhande nakatunu 

Ööl vastu kolmapäeva hakkas Leedus kehtima üleriiklik karantiin, mis kestab eeldatavasti 3. jaanuarini. Täiendavad piirangud on ilmselt mõistlikud, sest riigis on pandeemiline olukord muutnud äärmiselt keeruliseks. Peaminister Ingrida Šimonytė sõnul võivad nad vajada meditsiinilist lisaabi teistest riikidest, sest haiglad on Covid-19 patsientidest üleküllastatud. Hommikul teatas Leedu statistikaamet kahest kurvast rekordist.