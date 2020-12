Ukraina opositsioonipoliitik: Kiievi otsus keelduda Vene vaktsiinist on kriminaalne 

3. detsembril kinnitas Ukraina tervishoiuminister Maksõm Stepanov, et Venemaa koroonavaktsiini ei osteta. „Mis puutub Venemaa vaktsiini, siis ma olen mitmel korral öelnud, et seda ei eksisteeri. Pole mõtet seda arutada, sest nad registreerisid vaktsiini, mis pole läbinud isegi kolmanda etapi tähtsamaid uuringuid,“ sõnas Stepanov.

Venemeelseks peetava opositsioonipartei Elu Nimel nõukogu esimees Viktor Medvedtšuk ütles teisipäeval ajakirjanikele, et Kiievi keeldumine tõestatud efektiivsusega Venemaa vaktsiini kasutamisest tähendab seda, et Ukraina valitsus ei mõtle rahva tervisele ja tegutseb seetõttu kriminaalselt, vahendab TASS.

„Eile [esmaspäeval] teatas vaktsiini arendanud Gamaleja instituut, et vaktsiin on 100% efektiivne võimalike tõsiste tüsistuste vastu. See on tänasel päeval maailmas kõigi vaktsiinide seas ainus selline tulemus,“ sõnas Ukraina parlamenti ehk Ülemraadasse kuuluv venemeelne poliitik.

Medvetšuki arvates on selliste omadustega vaktsiini kasutamisest keeldumine lausa kuritegelik ja Ukraina võimud näitavad sellega, et nad on poliitiliselt motiveeritud küsimustes, kus on vaja mõelda inimeste elule ja tervisele. Venemeelne poliitik kritiseeris tervishoiuministeeriumi kõrval ka president Volodõmõr Zelenskõid ja tema meeskonda. Ta kinnitas, et Venemaa on valmis Ukrainasse toimetama nii vaktsiini kui ka toorainet ja tootmistehnikat.