MÕJUTUSTÖÖ AAFRIKAS: Facebook kustutas Prantsuse sõjaväe ja Venemaaga seotud sajad võltskontod 

„See oli esimene kord, kui meie meeskond leidis, et kaks kampaaniat – Prantsusmaalt ja Venemaalt – olid teineteisega aktiivselt seotud. Sealhulgas lisati üksteist sõbraks, kommenteeriti ja kritiseeriti vastaspoolt võltsimises,“ sõnasid Facebooki ametnikud. Ettevõtte teatel kasutasid võrgustikud võltskontosid oma tegevuse keskse osana, et arengumaade inimesi eksitada.

Gleicher ja Agranovich ütlesid, et jagasid teavet oma järelduste kohta ka õiguskaitseorganite ja partneritega. „Me teeme edusamme selle väärkasutuse väljajuurimisel, ent nagu me oleme juba varem maininud, on see jätkuv pingutus ja me arendame end pidevalt, et sammu võrra ees püsida,“ selgitasid Facebooki ametnikud.