Koroonakriisi ajal Eestisse jõudnud maske valmistasid Hiinas uiguuri sunnitöölised 

„Väga palju tooteid, mida praegu kasutame – mis meil seljas on, mida sööme, kosmeetika, mida näkku paneme, mobiiltelefonid, autotööstuses kasutatavad detailid –, sisaldavad orja-, sunni- ja lapstöö elemente. See on fakt,” selgitab MTÜ Mondo vastutustundliku tarbimise ja õiglase kaubanduse valdkonda juht Kristina Mänd.