Sotsiaalministeerium soovib suurendada toiduabi jagamise mahtu 

„Viimastel kuudel on abivajavate inimeste arv kohalikes omavalitsuses kasvutrendis ning seega ka toiduabi vajajate arv kasvamas,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. “Peame tulema riigina appi, et toimetada vajalikud toiduained abivajajateni võimalikult kiiresti, sest puudust kannatavate inimeste arvu kasvu kinnitab ka Toidupank. Täna toetavad paljud eraisikud ja ettevõtted Toidupanka, aga ainult annetuste kaudu me vähekindlustatud perede toidulauda ei kata.“