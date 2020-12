Päästeameti reid: pooled kauplused vilistavad tuleohutusele 

„Peamised puudused olid seotud evakuatsiooniteede ja -pääsudega. Tihtipeale ei olnud evakuatsiooniteedel olevad uksed võtmeta avatavad või oli evakuatsioonitee takistatud. Samuti oli probleeme kontrollimata ja hooldamata tulekustutite ja tuleohutuspaigaldistega ning lahti jäetud tuletõkkeustega,“ selgitas päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juht Tagne Tähe ja lisas, et tuvastatud puudused on paraku sarnased iga-aastastele vajakajäämistele. 2018. aastal vastas tuleohutusnõuetele 53 protsenti reidi käigus kontrollitud kauplustest ning ka siis oli puudusi kõige enam evakuatsiooninõuete osas.

„Seda, et kontrollkäikudel tuvastame evakuatsiooninõuete rikkumisi, aimasime juba ette, kuid lootsime, et neid on oluliselt vähem. Evakuatsiooninõuete rikkumise osas on päästeametil nulltolerants, sest just evakuatsiooniteede korrasolekust võib õnnetuse puhul sõltuda sadade inimeste elu. Selle osas järeleandmisi teha ei tohi,“ rääkis Tähe. Päästeamet algatas reidi käigus 46 väärteomenetlust.