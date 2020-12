Eesti uudised Vandaalide küüsis Ungari instituut paneb lõhkumiste vältimiseks kaamera Siim Randla , täna 05:34 Jaga: M

Foto on illustratiivne. Foto: KALEV LILLEORG

Tallinnas Toompeal asuv Ungari Kultuuri Instituut soovib välisukse ees toimuvat hakata salvestama, et vältida edaspidi võimalikke korrarikkumisi: varasemalt on korduvalt vandaalitsetud ukse kõrval lippude kallal või neid ära viidud, lõhutud on välisukse trepikive, sinna prahti veetud ja maja seinale on joonistatud grafitit.