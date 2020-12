„PUUDUTA MIND“ 166. SAADE | Endine turundusjuht Kaia-Liisa Reinut aitab inimestel jõuda oma tõelise väe ja elu ülesandeni lihtsate meetodite abil 

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on enesearengu koolitaja, terapeut-tervendaja ja nelja kristalliteraapiat käsitleva käsiraamatu autor Kaia-Liisa Reinut.

Kaia-Liisa on teede-ehituse insener, kellel on kuhjaga kogemust turunduse vallas erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes. "Jah, mul on nii ehitusinseneri kui ka turunduse ja ärijuhtimise diplom," kinnitab naine. "Aga ma armastan pidevalt õppida uusi asju, sõltumata vanusest."

"Lisaks sellele, olen olnud alati tundlik teiste inimeste, kivide ja Universumi energiate suhtes. Seepärast on mul alati olnud lihtne aidata neid, kes abi vajavad. Kasutan selleks ka kristallide ja mineraalide energiaid ning olen selles vallas ennast ka täiendanud õppides kristalliteraapiat Indias ning gemmoloogiat USA-s."

"Kümme aastat tagasi loobusin oma hästitasustatud palgatööst meediaagentuuri juhina ja alustasin ettevõtjana, et lõpuks ometi alustada teekonda sellena, kelleks ma olen siia maailma tulnud – aidata inimestel jõuda oma tõelise väeni ja elu ülesandeni ning õpetada neil seda rakendama oma elu igas aspektis."

