Tiina Jantsoni esindaja taotleb pankrotis Ireni Erbile aresti 

„Erbi ignoreeris seadust ja tema suhtes tehtud kohtulahendit täielikult. Pankrotivõlgnik esimesele üldkoosolekule ei ilmunud ega esitanud mingisuguseid andmeid, trotsides seadust, kohtulahendit ja pankrotihaldur Peeter Sepperi nõudeid. Pankrotiseadus näeb selleks puhuks ette võlgniku suhtes aresti kohaldamist kuni kolmeks kuuks,“ rääkis Glikman. „Kahtlen pehmemate vahendite efektiivsuses. Kuna Erbi on ka teistes menetlustes seadust ja kohtulahendeid üsna küüniliselt eiranud, siis usun, et arest on ainus vahend, kuidas teda seaduskuulekale käitumisele suunata, millega saaks ühtaegu tagada, et edasine pankrotimenetluse kulg muutuks normaalseks. Taotlus aresti kohaldamiseks on koostamisel.“