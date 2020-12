VEEL PAAR NÄDALAT! Vaktsiin peaks Eestisse saabuma 3. jaanuariks 

Sotsiaalministeerium avaldas teisipäeval Eesti esmase vaktsineerimiskava koroonaviiruse vastases võitluses. Suuresti kordas see juba teada punkte: esmalt saavad jaanuari algul kaitsva(d) süsti(d) meditsiinipersonal (aga ka nt haiglate koristajad), siis hooldekodude elanikud-töötajad ning kolmandana kutsuvad perearstid välja vanurid ja kroonilised haiged. Selleks ajaks on käes juba kevad. Enne, kui jõuab kätte laiema elanikkonna järjekord, ootab süstimine veel eesliinitöötajaid ja elutähtsa teenuse osutajaid. „Kelleks kindlasti on pääste, politsei, haridus,“ kinnitas peaminister Jüri Ratas riigikogu ees, et nende sekka kuuluvad ka õpetajad.