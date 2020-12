Eesti uudised Üliõpilane koroonaaja ühikapidudest: „Need on üheks semestriks tulnud välistudengid.“ Asso Ladva , täna 20:45 Jaga: M

NEED ON VAHETUSÜLIÕPILASED: Raatuse ühiselamus elav Ali teab tudengipidudest, aga temal pole nendeks praegu aega. Foto: Maria Kilk

„Ma olen neist pidudest kuulnud küll. Peamiselt on need Erasmuse programmiga üheks semestriks tulnud tudengid, enamikul üliõpilastest nagu minul on praegu eksamite periood ja aega pidutsemiseks pole,“ räägib Tartu ülikooli Raatuse ühiselamus elav Aserbaidžaanist pärit ja geenitehnoloogiat tudeeriv Ali.