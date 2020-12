Eesti uudised Mängusõltlase pihtimus: koroonakriisi ajal kodukontoris olles läks kogu elu hulluks kätte! Kristiina Tilk , täna 20:15 Jaga: M

SOODUSTAV KESKKOND: Marko üritas aastaid mängusõltuvusele piiri panna ning tundis kevade alguses, et asi on kontrolli all. Koroonast tingitud eriolukorra ajal jäi mees aga kodukontorisse ning pahe tõstis taas pead. Teda aitas rea peale tagasi saada aus ülestunnistus lähedastele. Foto: Rawf8 / Alamy

„Ma ei ole olnud varem olukorras, kus mul puudub kontroll oma raha ja elu üle. Kogu mu töötasu kantakse nüüd otse naise arvele, et ma ei saaks seda maha mängida. See on natuke hirmutav, aga tean, et see on ainus võimalus pahest jagu saada,“ tunnistab aastaid mängupõrgus raha ja närve põletanud mees, kelle kire koroonaaeg uuesti ellu äratas.