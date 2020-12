TRUMPI AEG HAKKAB OTSA SAAMA: senati vabariiklaste liider tunnistas Bideni võitu 

Meenutagem, et presidenti ei vali ameeriklased otse, nende omapärases süsteemis koguneb pärast novembrikuist valimispäeva igas osariigis hääli andma valijameeste kogu, mis koosneb osariigis võitnud partei liikmetest. Valijameestelt eeldatakse võitjapartei kandidaadi eelistamist. Ehkki ajaloos on olnud ka nn truudusetuid valijamehi, kes oma osariigi rahva enamuse tahte vastu lähevad, siis Joe Bidenil seda muret polnud. Tema võit oli tõtt-öelda ka piisavalt suur, nii et paar „truudusetut“ poleks seda ringi pöörata saanudki: 306–232. Võiduks vajab kandidaat vähemalt 270 valijamehe häält. Valijamehi võetakse igast osariigist selle elanike arvu alusel. Mõni osariik on teistest suuremat tähtsusega ning otsustab suurema kaaluga kui mõni hiigelosariik selle, kes presidendiks saab.