Juhtkiri | Ratas rääkis ka vaktsineerimisest 

Tegelikult oli Ratase sõnum vaktsineerimise alustamisest kauaoodatud. Kuid selle väärtust kahandas asjaolu, et seda tuli nii kaua oodata, küsimused aga kuhjusid ning samal ajal tulid järjest uudiseid vaktsineerimise alustamisest teistes riikides. Kehv kommunikatsioon on just koroona teise laine puhul eriti silmatorkav. Info kas ei liigu, ametnikud ja poliitikud hoiavad seda kinni või ei oska vastata.

Vaktsineerimise peatne alustamine ka Eestis on kahtlemata hea uudis. Seniste ebamääraste tähtaegade nihkumine ettepoole, juba jaanuari algusse, võib olla nii avalikkuse suure ootuse kui ka meediasurve tulemus. Kindlasti on see kriisile oluline leevendus, kui haiglapersonal ja hooldekodud esmajärjekorras vaktsineeritud saavad. Kuid ka sinnamaani, kuni vaktsiin oma toime saavutab, on riigil vaja vastu pidada. Loodetavasti on valitsus õppimisvõimeline ja suudab edaspidi kommunikeerida oma tegemisi ja tegematajätmisi senisest paremini – nii piirangute kehtestamist kui selle mittetegemist on vaja alati senisest paremini ja ka sisuliselt põhjendada.