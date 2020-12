Koroonavaktsiin võib Euroopasse arvatust veidi varemgi jõuda 

Pfizeri/BioNTechi koroonavaktsiin on esimene, mis Euroopas (eeldatavasti) heakskiidu saab. Läbematud eurooplased saavad sellele ligi arvatust juba sutsu varemgi. EMA inimravimite komisjon on kibedalt töös olnud, vaktsiini uurinud ning leidnud, et saavad selle kohta käiva otsuse tõenäoliselt juba 21. detsembril langetada ning teatavaks teha.