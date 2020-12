Jaak Valge | Toomas Hendrik Ilves, inimõigused, Putin ja referendum 

Ekspresident Ilves kirjutab meelsasti poliitilisi säutse ja hurjutab Eesti valitsust vägisõnadega, ent sisuliselt argumenteeritud sõnavõttudeni ei ole ta selles tegevuses harilikult jõudnud. Seda enam väärib tähelepanu hiljutine inimõiguste instituudi aastakonverents, kus ta sõnastas kaks teesi seoses tulevase referendumiga. Need tuleb siiski tükkidest kokku panna, sest tema põhiliselt valitsuse üle ilkumisele pühendatud jutt on kaunikesti segane.

Kõigepealt püüdis Ilves selgitada, mis on äärmuslus. See seisnevat tema arvates inimõigusi rikkuvates seisukohtades: „Pea kõik riigid on ÜRO inimõiguste deklaratsiooni alla kirjutanud, siis noh, see vist kehtib päris laialt. Ja kui me näeme, et keegi hakkab piirama inimõigusi, siis üldjoontes võime öelda, et see on… üldaktsepteeritud normide puhul äärmuslik…“