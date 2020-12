POLIITIKUD ENESEISOLATSIOONI: Jaak Aab, kultuuri- ja majanduskomisjoni liikmed puutusid kokku koroonapositiivsega

Ministeerium teavitas juhtunust terviseametit. Vastavalt ameti juhtnööridele jääb minister Aab lähikontaktsena eneseisolatsiooni kümneks päevaks ning teeb esimesel võimalusel koroonatesti. Ministri tervislik seisund on hea.

Majanduskomisjoni aseesimees Kristen Michal tõdeb, et tema teadmiste järgi peavad eneseisolatsiooni jääma ka majanduskomisjoni liikmed.

Michali sõnul on tema majandusosakonnast ilmselt ainukene, kes eilsel koosolekul virutaalselt osales. Seetõttu on ka tema ainus, kes homme riigikogus füüsiliselt kohal saab olla ja majanduskomisjoni punktid ette kannab.

Kuivõrd Aab käis eile kultuurikomisjonis, jäävad eneseisolatsiooni ka selle liikmed. Katri Raik kinnitab Õhtulehele, et ka kultuurikomisjoni liikmed on lähikontaktsed, seda teavitas talle kultuurikomisjoni ametnik.

Kultuurikomisjoni kuuluvad Aadu Must, Heidy Purga, Helle-Moonika Helme, Signe Kivi, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Katri Raik, Jaak Valge, Kristina Šmigun-Vähi ja Marko Šorin.

Kultuurikomisjoni esimehe Aadu Musta sõnul toimus eile kultuuri- ja majanduskomisjoni ühine koosolek. Mistõttu võib eeldada, et lisaks kultuurikomisjoni liikmetele peavad ka majanduskomisjoni liikmed jääma eneseisolatsiooni.

"Homme hommikuks ootame infot. Istung on meil kell 14, enne seda peaksime teadma, mis saab," ütles Must. "Riigikogu juhtkonda on informeeritud ja eks nad praegu kratsivad kukalt ja mõtlevad, mis saab."