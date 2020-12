Prantsusmaal lõppes üheksa aastat kestnud kohtuprotsess lärmakate konnade üle 

Prantslane Michel Pécheras mainis, et taastas 12 aasta eest naabri kinnistul asunud ajaloolise tiigi ja liigutas selle enda kinnistule. Toona polnud naaber Jean-Louis Malfionel väidetavalt selle vastu midagi, kirjutab The Guardian. Ent 2012. aastal esitas Malfione süüdistuse, et Pécherase tiigist kostuv konnade häälitsemine ulatub teatud aastaaegadel tema magamistoast mõõtes 63 detsibellini. Naaber väitis, et ei suuda seda taluda ja alustas kohtuteed.