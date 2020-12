Sooääre abielureferendumi kompromissi toetab peaminister. Kui EKRE pole nõus, tuleb leida uus koalitsioon 

Eesti Päevalehele antud intervjuus ütles Sooäär, et tema eesmärk on tuua opositsioon ja koalitsioon ühe laua taha ning pakkuda kompromiss, kuhu siduda nii põhimõte, et abielu peab jääma mehe ja naise vahele ning ka kooseluseaduse-taoline õiguskaitse kõikidele teistele Eesti peredele.