Jaapani kohus mõistis surma kurikuulsa „Twitteri-mõrtsuka“ 

„Twitteri-mõrtsukaks“ nimetatud Takahiro Shiraishi arreteeriti 2017. aastal, kui politseinikud avastasid tema korterist – mille kohalikud ristisid „õuduste majaks“ – inimeste kehaosi. 30aastane mees tunnistas üheksa inimese tapmist tänavu sügisel ka Tokyo kohtus. Pea kõik tema ohvrid olid suitsiidsete kalduvustega noored naised, kellega ta tutvus sotsiaalmeedias, täpsemalt Twitteris. Sarimõrvari veretööde kohta saab põhjalikumalt lugeda SIIT.

Prokurörid taotlesid sarimõrvarile surmanuhtlust, ent tema kaitsjad panustasid algselt sellele, et tema ohvrid andsid talle tapmisteks loa. Viimasel juhul oleks ta jäänud süüdi nn „nõusolekuga mõrvas“, mille karistus on leebem. Süüalune ise vaidlustas hiljem oma kaitsemeeskonna versiooni ja kinnitas, et tappis ohvrid nende nõusolekuta.

Teisipäeval teataski kohtunik Naokuni Yano, et ükski ohvritest ei nõustunud tapmisega ja kohtualune on oma tegude eest täielikult vastutav. „On äärmiselt kurb, et üheksalt noorelt inimeselt võeti elu. Ohvrite väärikus tallati maatasa,“ mainis kohtunik, kelle sõnul olid kuritööd võikad ja julmad. Takahiro Shirashile määrati karistuseks surmanuhtlus.