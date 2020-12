„JÄRGMINE PEATUS“ | Liis Lassi igapäev Singapuris: elu luksuslikul saarel, laste kasvatamine ning töö kinnisvaras 

Liis andis hiljuti välja raamatu „Minu Singapur“, alapealkirjaga „Praktiline paradiis“ – ning Liisi hinnangul on just „praktiline paradiis“ suurepärane viis Singapuri iseloomustada. Kui ühelt poolt asub see imeliselt kaunis ja soojas kohas, siis teisalt toimib ühiskond laitmatult. Teist sellist paika Aasias ei leia. „Olin heas mõttes šokis, et selline riik nagu Singapur eksisteerib,“ nendib Liis.

Välismaalasena on elu Singapuris raske… õigemini täpsustab Liis, et elu on lill, aga lihtsalt pole lihtne. Peaasjalikult on see keeruline, sest kulutused on meeletud kõrged. Kui kohalikud saavad elamispinda ja toitu soetada soodustusega, siis välismaalastele see ei kehti. Liis tunnistab, et nemad saaksid oma sealse kodu eest kusagil Lõuna-Prantsusmaal villa.