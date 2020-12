Leedu valmistub veelgi karmimateks piiranguteks, Hollandi valitsus keeras riigi ootamatult lukku 

Esmaspäeval täpsustas Leedu valitsus pühapäeval väljakuulutatud meetmeid, mis on võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega üsna karmid. Näiteks ei tohi Leedu kodanikud lahkuda kodusest omavalitsusest – erandina võib minna tööle, lähedaste matustele ning saada arstiabi, kirjutab LRT. Samuti on keelatud mõjuva põhjuseta omavalitsuse-sisene reisimine. Lisaks eelnevatele eranditele on inimestel lubatud kodust lahkuda ka poes käimiseks.

Kogu õppetöö kolib interneti, välja arvatud erivajadustega õpilaste ja nende laste koolitöö, kelle vanematel puudub kaugtöö võimalus. Õppetöö suhtes on veel palju üksikasju täpsustamata. Piirangud kehtestati ka professionaalsel tasemel spordiüritustele ja treeningutele, mille toimumist täielikult ei peatatud.

Rangelt on keelatud kokkupuuted mitme leibkonna vahel. Samasse leibkonda kuuluvad kodanikud võivad avalikes paikades viibida vaid kahekaupa.

Liikumispiirangud kestavad 3. jaanuarini. Kõik muud piirangud 31. jaanuarini. Politsei kavatseb seada nädalavahetustel ja pühade ajal suurematele maanteedele teetõkked – kokku umbes 250 kohas. Välismaale reisimist siiski ei piiratud. Seni pole aga valitsus täpsustanud, milliseid lisadokumente peavad inimesed kaasas kandma, kui neil on vaja reisida, või kui nad naasevad Leetu.

Valitsus kinnitas, et ei plaani riigis eriolukorra kehtestamist ja uute reeglite järgimine sõltub ennekõike inimestest endist. „Meil pole piisavalt politseinikke, et igaüht kontrollida. Me oletame, et inimestel on piisavalt teadlikkust,“ sõnas Leedu peaminister Ingrida Šimonytė.

Leedus tuvastati ööpäevaga 1432 uut nakatunut ja 38 Covid-19 surma. See on riigis kogu koroonaaja kõrgeim surmade arv.