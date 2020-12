Telefoni kaitseklaas – kas ja milleks see vajalik on? 

Mis see üks kriim ikka teeb?

Täiesti tõsi, üksik kriimustus ei ole probleemiks, peamiselt on see silmale ebamugav. Samas, olles huvitatud telefoni edasimüümisest, on hea teada, et kriimustatud ekraan tõmbab hinda päris korralikult alla. Kui ühest kriimustest saab mitu, on põhjust muret tunda. Kriimustatud ekraan segab teksti lugemist, aga ka piltide vaatamist. Ja kui ekraanis on täke sees, võivad teravad servad pea märkamatult sõrme vigastada.

Jah, uuemate mudelitega kaasneb vastupidavam klaas. Tihtipeale reklaamitakse seda kui kriimustusekindlat, ent see ei tähenda päris sajaprotsendilist kaitset. Pinnapealsed kriimud ilmuvad ikka ning kuigi mitte sügavad, hakkavad need lõpuks telefoni kasutamist häirima.

Telefoni kaitseklaasid säästavad raha

Telefoni kaitseklaas on reeglina tugevam, kui ükskõik milline ekraan. Jah, ka kaitseklaasid ei ole kriimustuskindlad ja purunemiskindlad. Küll on oluline vahe, kas väljavahetamist vajab vaid telefoni kaitseklaas või kogu ekraan. Kaitseklaasi saab asendada ülikergelt ja vägagi odavalt. Rikutud ekraaniga nutitelefon on sama hea kui kasutuskõlbmatu. Telefoniklaasi asendamine on üks kõige kallemaid remonttöid telefoni juures. Lisaks on remondi ajaks vaja asendustelefoni, mis pole kunagi just kõige mugavamaks lahenduseks.

Karastatud klaasist ekraanikaitse on üks parimaid valikuid. Klaasi pind on sile ja mugav kasutada, see pakub väga head kaitset kriimustuste eest, arvestatavat kaitset kukkumise eest ja on samas parajalt taskusõbraliku hinnaga. Mõnikord aitab ekraani kaitseklaas peita ka juba olemasolevaid kriime! Kaitseklaasi populaarsusele on kaasa aidanud ka viimase mõne aasta jooksul täheldatud märkimisväärne hinnalangus. Selliselt pole mingi probleem soetada kasvõi mitu kaitseklaasi, et need igaks juhuks alati käepärast oleksid.

Tõsi, karastatud ekraanikaitseklaas ei ole päris tähelepandamatu. Võib öelda, et paksemad iPhone kaitseklaasid on tõenäoliselt ka vastupidavamad, ent kas seda on vaja? Modernsetel kaitseklaasidel pole suurt vahet, kas üks variant on nüüd pool millimeetrit paksem või ei. Pakutav kaitse on suuresti samasugune. Kui arvad, et kaitseklaasid oma servadega jäävad ikkagi häirima, võib paremaks valikuks olla PET või TPU ekraanikaitse.