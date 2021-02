Kaotasid sissetuleku, oled oma tööst tüdinud või soovid lihtsalt plaani B? Tallinnas avatud karjäärikeskus pakub lahendusi! 

Foto: Hendrik Osula

Muutuste tuules vaatavad paljud kindlasti ka ettevõtluse poole. Karjäärikeskuses on selle jaoks vajalik know-how – toimuvad karjäärinõustaja poolt läbi viidud grupinõustamised, mis keskenduvad küsimusele, kas hakata ettevõtjaks või mitte. Kusjuures paljud nõustamised toimuvad ka telefoni või video vahendusel. Sarapuu sõnul on kõigi jaoks kusagil töö ning alla ei tasu kindlasti anda. Samuti ei soovita ta juba koondamisteate saanud inimestel ootama jääda, vaid kohe tegutseda – pigem tulla kohale ja hakata mõtlema, kuhu edasi. „Tähtis on ka enda vastu ausaks jäämine – kas paljudele tegelikult ikkagi meeldib rutiinivaba töö või on see hoopis pisut hirmus, kui iga päev peab midagi uut tegema? Karjäärinõustajaga rääkides jõuab inimene tihtipeale selgema otsuseni, kui asja lihtsalt enda peas läbi vaagides,” seletab Sarapuu.

Karjäärikeskus on mõeldud kõigile

Karjäärikeskus on avatud kõigile – alates õpilastest kuni pensionärideni. See pole tavapärane töötukassa büroo, vaid pigem külastuskoht, kus saab enda kohta nii mõndagi põnevat teada ning kuhu näiteks klassiekskursiooniga tulla. Loomaaias on ilmselt juba käidud ka. „Olulisel kohal on teavitustöö, et õiged valikud saaksid tehtud ja hiljem midagi kahetsema ei peaks,” räägib Sarapuu. Karjäärikeskuses pole vaja end ette registreerida – see on avatud kõigile ja piletit pole samuti tarvis.

Foto: Hendrik Osula

Karjäärikeskuse eesmärk on Sarapuu hinnangul panna inimesed mõtlema ja siis tegutsema, et oma elu (töö on elust väga suur osa) paremini ja õnnelikumalt elada. Eelmise aasta lõpus viis Turu-Uuringute AS läbi uuringu, kus esitati küsimus: Kui kaotaksite oma praegusel erialal töö, kas teil on olemas teine eriala, millel töötada? Jaatavalt vastas 40%. Just Karjäärikeskuses võiksid inimesed oma plaan B paika saada.

Plaanis on ka mitmeid üritusi, seminare, karjäärilugude õhtuid. Need toimuvad keskuses kohapeal, kuid video vahendusel on üritusi kas või Võrumaa kõige kaugemas nurgas võimalik jälgida. „Siit saad teada, mis sulle sobib,” lisab Sarapuu.