Jüri Ratas: õpetajad saavad vaktsiini koos politseinike-päästjatega

Peaminister sõnas riigikogu kõnepuldist, et peaaegu seitse kuud pärast eriolukorra lõppu Eestis oleme suuresti õppinud koroonaviirusega elama. Loe avaldust täismahus!

„Nii nagu mujal, tõi sügis ka Eestis kaasa viiruse teise laine,“ ütles Ratas. „Näeme uuringutest, et meie inimeste ohutaju on taas kasvanud, mis on asjakohane hinnang.“

Ratas nentis, et valitsus ei saanud jõude istuda, aga tuli leida kompromiss: „Selge on see, et meil tuli reageerida, aga sealjuures mitte üle reageerida. Üks äärmus on mitte midagi teha, teine – kõik sulgeda.“

Peaminister teatas, et möödunud nädalavahetusest lukku keeratud Ida-Virumaa ettevõtetele pakutakse järgnevatel nädalatel kevadest tuttavat palgatoetust. „Et säilitada inimeste töökohad ja sissetulek,“ selgitas Ratas ja lisas, et sarnased meetmed rakenduvad ka mujal Eestis (huvi)hariduse ja spordi valdkonnas.

Ida-Virumaa piirangutega seotud toetuse maht on 2,1 miljonit eurot, Eesti peale kokku kasvab summa viie miljonini.