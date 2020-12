TRUMPI PAHAMEEL? USA justiitsminister William Barr esitas lahkumisavalduse 

William Barr on olnud pikka aega president Donald Trumpi ustav liitlane. Teda on kritiseeritud lausa selles, et ta seab Trumpi isiklikud huvid riigi huvidest kõrgemale. Näiteks kritiseeris ta valimiste eel posti teel hääletamist ja sekkus mitmetesse kohtuasjadesse, mis oli kasulik Trumpi liitlastele – näiteks Michael Flynnile ja Roger Stone'ile. Justiitsministri kirstunaelaks sai presidendi silmis ilmselt see, et ta ei toetanud Trumpi väiteid ulatuslikust valimispettusest.

Valge Maja ametnik teatas uudisteagentuurile Reuters, et Barr astus tagasi omal soovil, ent on teada, et president polnud justiitsministriga rahul. Trump nähvas nädalavahetusel sotsiaalmeedias Barri suunas, kui Wall Street Journal teatas, et minister teadis juba varem, et Joe Bideni poja Hunteri maksutegevuse uuritakse. President jagas Twitteris kommentaari, milles kirjutati, et Barr tuleks vallandada, sest ta ei avaldanud uurimist juba valimiskampaania ajal. „Suur pettumus,“ säutsus riigipea.

Barri tulevik on olnud juba küsitav viimastel nädalatel, sest ta ütles kuu alguses, et justiitsministeeriumi uurimine ei leidnud mingeid märke, et valimistel oleks esinenud laiaulatuslikku pettust. See oli muidugi Trumpi seisukohtadega vastuolus ja presidendi juriidiline meeskond kritiseeris ministrit, et too ei korraldanud nõuetekohast uurimist. „William Barr oli nõus tegema presidendi heaks kõike peale ühe asja. Barr keeldus kaasa mängimast president Trumpi alusetute väidetega, et ta on valimised võitnud,“ mainis Esindajatekoja kohtukomitee esimees Jerrold Nadler.

„Meie suhe on olnud väga hea, ta on teinud märkimisväärset tööd,“ säutsus Trump Twitteris. Lahkumisavalduses kiitis Barr Trumpi „ajaloolist tegevust“, öeldes, et president on aidanud kaasa majanduse elavdamisele, sõjaväe tugevdamisele ja ebaseadusliku sisserände ohjeldamisele.