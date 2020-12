Altkäemaksu võtmise kahtlus: RIK töötajad astuvad kohtu ette 

2018 aasta suvel pidas kaitsepolitsei kinni registrite ja infosüsteemide keskuse (RIK) kolm töötajat, keda prokuratuur kahtlustab altkäemaksu võtmises. Prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas kinnitas toona Eesti Päevalehele, et kuriteokahtlustus esitati kolmele RIK-i töötajale. Tänaseks on kohtu ette saadetud kaks töötajat, kes on RIKis töötanud talituse ja osakonna juhataja kohal. Kohtu ette on saadetud ka altkäemaksu andmises kahtlustatav firma.